Calvo reconoció los 10 años de la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” de María Juana

En el marco de la celebración por el 10° aniversario de la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra”, de la Escuela N° 8143 “José Manuel Estrada” de María Juana, se desarrolló una intensa semana de actividades que tuvo como cierre la Jornada E.J.E (Encuentro de Jóvenes Emprendedores). El acto contó con la presencia del senador provincial Alcides Calvo, la presidenta comunal Sandra Gaido, autoridades educativas, alumnos, docentes y coordinadores.

Durante cuatro días, estudiantes participaron de talleres, charlas y espacios de intercambio en las instalaciones de la escuela y de la Sociedad Italiana, con el objetivo de compartir experiencias, proyectar nuevos desafíos y celebrar una década de trabajo cooperativo, donde la creatividad y el compromiso estudiantil fueron protagonistas.

En el momento protocolar, el senador Calvo entregó Declaraciones de Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe que reconocieron tanto la trayectoria de la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” como el proyecto radial “El Megáfono”, producido y conducido por los propios alumnos de la institución. Asimismo, se concretaron donaciones gestionadas a partir de la participación de estudiantes de 5° año en el programa “Jóvenes en el Senado” 2025, lo que permitió que el S.A.M.Co local y el Club Atlético María Juana recibieran equipamientos médicos. Además, en reconocimiento al trabajo de la cooperativa, se hizo entrega de una notebook para ser utilizada en el área administrativa y comercial.

Calvo destacó: “Es un orgullo acompañar a la Cooperativa Escolar en este aniversario tan significativo. Durante estos 10 años los alumnos han demostrado que el cooperativismo no es solo una forma de organización, sino una verdadera escuela de valores, solidaridad y compromiso con la comunidad. Ver cómo sus proyectos impactan en instituciones locales y cómo generan espacios de encuentro y formación laboral nos motiva a seguir apoyando cada iniciativa que fortalezca el desarrollo local en cada localidad del Departamento Castellanos”.

De esta manera, la Escuela Estrada y su Cooperativa Escolar celebraron una década de aprendizaje, compromiso social y construcción de valores que trascienden las aulas, consolidándose como un ejemplo de organización juvenil en la región.