Calvo solicitó la repavimentación, señalización y la construcción de una rotonda sobre un tramo la Ruta Provincial N.º 70 Vila – límite con Provincia de Córdoba

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó el Proyecto de Comunicación presentado por el senador provincial Alcides Calvo, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, que gestione la ejecución de obras de repavimentación, demarcación y señalización vial –tanto horizontal como vertical– de la Ruta Provincial N.º 70, en el tramo comprendido entre la localidad de Vila, departamento Castellanos, y el límite con la Provincia de Córdoba, como así también la construcción de una rotonda en la intersección de las Rutas Provinciales N.º 70 y N.º 22, y, de ser necesario, su incorporación en el Presupuesto Provincial 2026.

La iniciativa tiene por finalidad reiterar la urgente necesidad de intervenir este sector de la traza, que presenta un avanzado estado de deterioro con baches, grietas, hundimientos, deformaciones y falta de adecuada señalización, constituyéndose en un riesgo permanente para quienes transitan diariamente por la zona, especialmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas.

El pedido surge a partir de los reiterados reclamos de autoridades locales, productores agropecuarios y vecinos de la región, quienes manifestaron su preocupación ante el riesgo creciente de siniestros viales. En este sentido, Calvo recordó que oportunamente ya se solicitó la intervención del Corredor Vial N.º 9, requiriendo tareas de demarcación y colocación de señalización vial horizontal y vertical como medidas inmediatas de prevención, mientras se proyecta una solución estructural de fondo.

Asimismo, el legislador señaló que la repavimentación del tramo pendiente de la Ruta Provincial N.º 70, particularmente en el sector próximo al límite con la provincia de Córdoba y al cruce con la Ruta Provincial N.º 22, podría ser prevista para su incorporación en el próximo Presupuesto Provincial 2026, lo que refleja el reconocimiento de la necesidad de intervención por parte de los organismos competentes. No obstante, remarcó que ello no debe postergar las tareas urgentes de reparación, demarcación y señalización, indispensables para reducir los riesgos actuales.

“La Ruta Provincial N.º 70 cumple un rol estratégico para el desarrollo del Departamento Castellanos y de toda la región, siendo una vía clave para el transporte de la producción agropecuaria, tambera e industrial, además de la conectividad con la provincia de Córdoba. Su deterioro impacta directamente en la seguridad de las personas, en los costos logísticos y en la competitividad de la región”, expresó Calvo.

Cabe destacar que, esta iniciativa surgió por parte de los alumnos de la E.E.S.O.P.I N° 3023 “San José de Calasanz” de la localidad de Ramona en el programa Legislativo “Ciudadanos en el Senado” que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.