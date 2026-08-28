Calvo y Fundación SEOM pusieron en marcha una capacitación sobre transformación digital e inteligencia artificial

La propuesta está destinada a funcionarios y empleados de municipios y comunas del departamento Castellanos y busca incorporar herramientas tecnológicas que permitan fortalecer y agilizar la gestión pública local.

Con el desafío de acompañar los cambios que atraviesan las administraciones públicas a partir de la incorporación de nuevas tecnologías, se puso en marcha la Capacitación en Transformación Digital e Inteligencia Artificial para Gobiernos Locales, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Fundación SEOM y el senador provincial Alcides Calvo.

El primer encuentro se desarrolló en el auditorio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela y contó con la participación del secretario general de SEOM, Darío Cocco, y del senador provincial Alcides Calvo, junto a funcionarios y trabajadores de distintos municipios y comunas del departamento Castellanos.

La propuesta se desarrolla en el marco de un convenio institucional de cooperación entre Fundación SEOM y el senador provincial, y contempla un ciclo de encuentros presenciales y virtuales. La modalidad es teórico-práctica y apunta a que los participantes puedan conocer y aplicar herramientas digitales y recursos vinculados con la inteligencia artificial en situaciones concretas de la administración pública.

El contenido de la capacitación fue diseñado a partir de un relevamiento previo realizado junto a municipios y comunas del departamento, con el objetivo de que los conocimientos abordados respondan a necesidades reales de los gobiernos locales y puedan trasladarse al trabajo cotidiano.

La formación está a cargo del Lic. Sergio Vogt y del CPN Sebastián Boglione, quienes desarrollaron una propuesta orientada específicamente a los desafíos que enfrentan actualmente las administraciones locales frente al avance de la digitalización y las nuevas herramientas de inteligencia artificial.

Durante la apertura, Calvo destacó la importancia de generar espacios de formación que permitan a funcionarios y empleados públicos incorporar nuevas capacidades y afrontar los cambios tecnológicos que ya forman parte de la gestión.

“La transformación digital ya forma parte de la gestión pública. Nuestro compromiso es acercar herramientas concretas para que cada municipio y cada comuna del departamento Castellanos cuenten con más capacidades para brindar mejores respuestas a sus vecinos”, señaló el senador.

En ese sentido, remarcó que el convenio alcanzado con Fundación SEOM permite avanzar en distintas instancias de capacitación y actualización profesional, con una mirada puesta en preparar a empleados y dirigentes para los nuevos escenarios que plantea la tecnología.

“Esto nos permite seguir pensando y elaborando cursos y jornadas de actualización que permitan preparar a empleados y dirigentes sobre herramientas que hacen a la formación y que son una verdadera apertura al mundo tecnológico”, agregó Calvo.

La iniciativa busca así que la incorporación de tecnología y de inteligencia artificial no quede únicamente vinculada al ámbito privado, sino que también pueda convertirse en una herramienta concreta para simplificar procesos, optimizar recursos y mejorar la atención y los servicios que los gobiernos locales brindan diariamente a la comunidad.