Advierten sobre el consumo frecuente de gomitas ácidas y su impacto en la salud dental

Estas golosinas, cada vez más populares entre chicos y adolescentes por sus sabores extremos, contienen ácidos que pueden debilitar el esmalte dental, aumentar la sensibilidad e irritar la boca.

Las gomitas y caramelos ácidos se convirtieron en una de las golosinas más llamativas entre chicos y adolescentes. Los sabores cada vez más intensos, los desafíos que circulan en redes sociales y las presentaciones coloridas contribuyeron a popularizar estos productos, pero detrás de ese particular sabor existe un aspecto que especialistas recomiendan tener en cuenta: su elevada acidez puede afectar la salud bucal.

A diferencia de otras golosinas, el sabor ácido no depende solamente del azúcar. Para conseguir esa sensación intensa se utilizan distintos acidulantes, entre ellos ácido cítrico, málico, tartárico y fumárico. En algunos productos, además, la superficie está cubierta con cristales de azúcar y sustancias ácidas que entran en contacto directamente con los dientes y las mucosas.

El principal riesgo: la erosión del esmalte

Uno de los problemas más importantes asociados al consumo frecuente de estos productos es la erosión dental. La exposición repetida a sustancias muy ácidas puede ablandar progresivamente el esmalte, que es la capa externa y protectora de los dientes.

Cuando el esmalte pierde parte de su estructura, los dientes pueden volverse más sensibles y quedar más expuestos a otros problemas, entre ellos las caries. El riesgo aumenta especialmente cuando las golosinas permanecen durante mucho tiempo en la boca o se consumen de manera reiterada a lo largo del día.

La acidez también puede provocar ardor, irritación de la lengua y las encías y pequeñas lesiones en la mucosa bucal, especialmente cuando el producto se mantiene durante mucho tiempo en contacto con determinadas zonas de la boca.

¿Qué hacer después de comer una golosina ácida?

Los especialistas recomiendan algunas medidas sencillas para reducir el impacto de la acidez.

Una de ellas es tomar agua después de consumirlas, ya que ayuda a eliminar parte de los ácidos que quedan en la boca. También es importante evitar mantener la golosina durante mucho tiempo entre los dientes, las mejillas o las encías para prolongar la sensación de sabor.

Otro punto importante es el cepillado. No conviene cepillarse inmediatamente después de consumir alimentos o golosinas muy ácidas, porque el esmalte puede encontrarse temporalmente debilitado. En esos casos, es preferible enjuagarse con agua y esperar alrededor de 30 minutos antes de cepillarse.

La clave está en la frecuencia

Esto no significa que una golosina ácida ocasional vaya a provocar por sí sola un daño importante. El problema aparece principalmente cuando el consumo es frecuente y la exposición a la acidez se repite durante períodos prolongados.

Por eso, una de las principales recomendaciones es reservar este tipo de golosinas para ocasiones puntuales y evitar que formen parte del consumo cotidiano de los chicos.

En definitiva, frente a una tendencia que crece entre los más jóvenes, conocer qué contienen estos productos permite tomar mejores decisiones. La cuestión no pasa necesariamente por prohibirlos, sino por moderar su consumo y prestar especial atención a la frecuencia y al tiempo que permanecen en contacto con los dientes.