Nuevas tardes de baile llegan al Club Atlético Talleres

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En la mañana de la radio charlamos con Mia Moyano, quien contó detalles de la nueva propuesta de baile que comenzará a dictar en el Club Atlético Talleres de María Juana.

El Club Atlético Talleres suma una nueva actividad destinada a jóvenes de la localidad y la región. Se trata de “Tardes de Baile”, una propuesta que estará a cargo de la profesora Mia Moyano y que invita a disfrutar del movimiento, la música y la expresión corporal.

Durante la mañana de la radio, Mia contó detalles de esta nueva iniciativa, pensada para personas de entre 13 y 25 años, tanto hombres como mujeres, con clases en las que se abordarán diferentes estilos como Pop, R&B contemporáneo y Hip-Hop.

Las actividades se desarrollarán en el SUM del Club Atlético Talleres, con clases de 14 a 16 horas, a partir del mes de septiembre. La propuesta tendrá encuentros los días lunes, martes, jueves y viernes, brindando distintas posibilidades para quienes quieran sumarse.

El valor será de $10.000 por clase y quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al 3406-434624.

La iniciativa busca generar un espacio donde los jóvenes puedan bailar, expresarse, desarrollar su creatividad y, sobre todo, disfrutar de la música y el movimiento.

“Tardes de Baile” se presenta así como una nueva alternativa para aprovechar los espacios del Club Atlético Talleres y sumar una actividad diferente para la comunidad.

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