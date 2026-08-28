Comenzó el trabajo del preseleccionado ACBOS U15 masculino

Más de 20 jugadores participaron del primer entrenamiento realizado en las instalaciones del Club Atlético María Juana, con la mirada puesta en el Torneo Provincial Interasociaciones.

En la tarde del jueves 27 de agosto, las instalaciones del Club Atlético María Juana fueron escenario del primer entrenamiento del Preseleccionado ACBOS de la categoría Cadetes U15 Masculino.

Más de 20 chicos fueron convocados para formar parte de esta primera jornada de trabajo, que marca el comienzo de la preparación del representativo de la Asociación de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) de cara al próximo Torneo Provincial Interasociaciones U15.

El certamen se disputará los días 16, 17 y 18 de octubre y será organizado por la Asociación Santafesina de Básquet, por lo que el cuerpo técnico ya comenzó a evaluar y trabajar con los jóvenes jugadores que integran esta preselección.

El equipo de trabajo está encabezado por Joaquín Elgotas, como director técnico, acompañado por Thomas Irusta y Matías Fontanesi como asistentes técnicos, Ramiro Giannetti como preparador físico y Francisco Banchio como utilero.

Este primer encuentro significó el punto de partida de un proceso de preparación que continuará durante las próximas semanas, con el objetivo de conformar el plantel que representará a ACBOS en la competencia provincial.