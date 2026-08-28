Travesías y Travesuras: del brillo del Caribe a la carrera contra el reloj en los aeropuertos

Esta semana, Travesías y Travesuras nos invita a viajar desde las aguas cristalinas del Caribe hasta una de las tendencias más arriesgadas que se volvió viral en las redes sociales.

Travesía: snorkel nocturno en Roatán

Nuestra travesía de esta semana nos lleva hasta Roatán, Honduras, una paradisíaca isla del Caribe que forma parte del sistema del Arrecife Mesoamericano, considerado el segundo sistema de arrecifes de barrera más grande del mundo.

Pero esta vez la propuesta no es conocerlo durante el día, sino animarse a descubrir qué ocurre cuando cae la noche.

El snorkel nocturno permite observar un arrecife completamente diferente al que se conoce bajo la luz del sol. Con linternas subacuáticas y acompañados por guías especializados, los visitantes pueden encontrarse con especies que durante el día permanecen escondidas, como pulpos, langostas, calamares, morenas y distintos peces nocturnos.

Y cuando llega uno de los momentos más esperados de la excursión, las luces se apagan.

Entonces el agua puede comenzar a llenarse de pequeños destellos azulados y verdosos. Se trata de la bioluminiscencia, un fenómeno natural producido por organismos marinos microscópicos que emiten luz cuando el agua se mueve. En algunas noches, el efecto puede hacer que el mar parezca un verdadero cielo estrellado bajo la superficie.

La experiencia se ofrece con distintas modalidades y precios según el operador. Actualmente pueden encontrarse excursiones desde alrededor de 45 a 95 dólares por persona, generalmente con equipo, iluminación y guía incluidos.

Una experiencia diferente, misteriosa y difícil de olvidar para quienes se animen a descubrir el arrecife cuando el sol ya desapareció.

Y queda la pregunta para Ricky: ¿alguna vez hiciste snorkel de noche? ¿Está esta experiencia en tu lista de aventuras pendientes?

Travesura: ¿te animarías a desafiar al aeropuerto?

La segunda parte de nuestro viaje nos lleva directamente a las redes sociales, donde una tendencia está poniendo a prueba los nervios de miles de viajeros.

Se llama “Airport Theory”, la teoría del aeropuerto, y propone algo que para muchos pasajeros parece directamente una locura: llegar al aeropuerto apenas 15 o 20 minutos antes del vuelo y tratar de atravesar todos los controles para llegar a la puerta de embarque a tiempo.

La tendencia se volvió viral en TikTok y otras redes, donde viajeros graban sus recorridos como si fueran una carrera contra el reloj. La idea es evitar las largas esperas en las terminales y demostrar que, en determinadas condiciones, es posible llegar mucho más tarde de lo que tradicionalmente se recomienda.

Claro que para que la teoría funcione, prácticamente todo tiene que salir perfecto: tener el check-in realizado, no llevar equipaje para despachar, encontrar poca gente en los controles de seguridad, que no haya cambios de puerta y que el aeropuerto permita llegar rápidamente hasta el sector de embarque.

Algunos usuarios consiguieron completar el desafío, incluso en grandes aeropuertos. Pero otros terminaron corriendo por las terminales, pidiendo pasar primero en los controles o directamente viendo cómo se cerraba la puerta de su vuelo.

El problema es que un avión no espera. Las puertas pueden cerrar antes de la hora prevista de despegue y cualquier inconveniente —una fila inesperada, un control adicional, una demora, un cambio de puerta o simplemente una terminal enorme— puede hacer que esos pocos minutos de margen desaparezcan.

Por eso, especialistas y aerolíneas advierten que convertir el viaje en una carrera contra el reloj puede terminar siendo mucho más caro que pasar una hora extra esperando en el aeropuerto.

La pregunta de esta semana queda planteada:

¿Vos qué preferís? ¿Llegar con tiempo, tomar un café y esperar tranquilo… o jugarle una carrera al reloj para intentar llegar al avión en el último segundo?