“La Juana Peña” prepara una noche diferente de música, baile y diversión

El sábado 12 de septiembre se realizará una nueva edición de “La Juana Peña” en la Sociedad Italiana de María Juana. En la mañana de la radio charlamos con Guille Benítez, uno de sus organizadores y también uno de los artistas que formará parte de la noche.

La música, el folklore y las ganas de compartir una noche entre amigos volverán a encontrarse en una nueva edición de “La Juana Peña”, una propuesta que busca diferenciarse de las peñas tradicionales y que invita a disfrutar cantando y bailando durante toda la noche.

En la mañana de la radio conversamos con Guille Benítez, artista y uno de los organizadores del evento, quien contó detalles de esta nueva edición, que tendrá lugar el sábado 12 de septiembre desde las 21 horas en la Sociedad Italiana de María Juana.

La programación reunirá a artistas y agrupaciones de distintas localidades de la región. Serán parte de la noche el Ballet del Liceo Municipal Olindo Strada de Sastre, el Ballet Comunal Raíces de Mi Tierra, Santino Moyano y Santiago Bonancea y el propio Guille Benítez.

Uno de los momentos destacados será la presentación de Pol Mun, quien llegará por primera vez a la zona y tendrá a su cargo la actuación estelar de una noche pensada para disfrutar de la música en vivo y el baile.

Además, habrá servicio de buffet durante toda la jornada y las entradas anticipadas son limitadas.

Las anticipadas pueden conseguirse en distintos puntos de la región: en María Juana, en Kema Deportes; en Sastre, con Julián Acuña; en San Jorge, con Diego Vivas; y para las demás localidades, comunicándose con Guillermo Benítez.

“La Juana Peña” es organizada conjuntamente por Sociedad Italiana y Juana Producciones, con la propuesta de generar un encuentro diferente, donde la música y la danza sean protagonistas y el público también tenga su lugar para cantar, bailar y disfrutar.

📅 Sábado 12 de septiembre

🕘 21 horas

📍 Sociedad Italiana de María Juana

Una nueva noche de peña se prepara en María Juana, con artistas locales y regionales, una presentación especial y la llegada de Pol Mun por primera vez a la zona.