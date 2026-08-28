Estudiantes de la Escuela Agrotécnica de María Juana se destacaron en dos certámenes educativos provinciales

En la mañana de la radio conversamos con José Luis Motto, integrante de la Escuela Agrotécnica N° 380 de María Juana, quien contó detalles de la participación de estudiantes de la institución en dos importantes propuestas educativas desarrolladas en Rafaela y Esperanza.

El pasado 27 de agosto, alumnos de 1° a 6° año participaron de una nueva edición de las Olimpíadas Agrotécnicas, realizadas en la Sociedad Rural de Rafaela. El encuentro reunió a estudiantes de escuelas agrotécnicas de distintos puntos de la provincia de Santa Fe y propuso una competencia que combinó conocimientos teóricos y prácticos vinculados con los saberes propios de la formación agropecuaria.

La jornada permitió a los estudiantes poner en práctica conocimientos adquiridos durante su trayectoria escolar y compartir la experiencia con jóvenes de otras instituciones que también tienen al mundo agropecuario como eje de su formación.

Pero la actividad no terminó allí. Ese mismo 27 de agosto, estudiantes de 5° y 6° año viajaron hasta la ciudad de Esperanza para participar del IDEATÓN, una propuesta educativa organizada por la Escuela de Agronomía de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

En este certamen, los equipos deben abordar problemáticas ambientales vinculadas con situaciones locales, investigar sus causas y desarrollar posibles soluciones. El desafío no se limita a la investigación: los estudiantes también deben presentar y defender oralmente sus propuestas frente a un jurado.

En esta oportunidad, los representantes de la Escuela Agrotécnica N° 380 lograron un destacado tercer puesto a nivel provincial, reconocimiento que llegó como resultado del trabajo realizado y del buen nivel demostrado por los estudiantes tanto en la presentación como en la puesta en común de la problemática estudiada.

La participación en ambas propuestas representa una valiosa experiencia para los jóvenes de la institución, que pudieron demostrar sus conocimientos, desarrollar nuevas herramientas y, al mismo tiempo, representar a María Juana en espacios educativos de alcance provincial.

Desde la Escuela Agrotécnica N° 380 destacaron el compromiso y la preparación de los estudiantes que formaron parte de estas experiencias, que combinan educación, producción, investigación y el abordaje de problemáticas concretas vinculadas con el ambiente y el territorio.