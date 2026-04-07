Calvo y Gamboa fortalecen gestiones para el desarrollo de Garibaldi

El senador provincial Alcides Calvo y la presidenta comunal de Garibaldi, Maribel Gamboa, mantuvieron un encuentro institucional en la Delegación Rafaela de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de continuar afianzando el vínculo de trabajo conjunto y avanzar en iniciativas que impulsen el crecimiento de la localidad.

Durante la reunión, dialogaron sobre la realidad actual de Garibaldi y repasaron distintos proyectos en marcha, enfocados en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Entre los temas centrales se destacó la continuidad de la obra en el SAMCo local, para la cual Gamboa firmó un convenio que permitirá avanzar con su ejecución, fortaleciendo así el sistema de salud en la comunidad.

En ese marco, Calvo también hizo entrega de un aporte destinado a la adquisición de una máquina de coser, que será incorporada al taller comunal de costura. Esta iniciativa apunta a generar espacios de formación laboral, promoviendo el aprendizaje de oficios, el desarrollo de habilidades y la creación de oportunidades de crecimiento personal y comunitario.

Al respecto, el senador expresó: “Estos encuentros nos permiten dialogar sobre los proyectos para Garibaldi, donde desde el inicio de la gestión de Maribel Gamboa se viene trabajando incansablemente por el crecimiento de la localidad. Destacamos la continuidad de la construcción del SAMCo, las capacitaciones que generan oportunidades y la necesidad de que la Provincia pueda asignar fondos para mejorar la transitabilidad de los caminos rurales en el marco de caminos productivos, además de continuar con planes de vivienda”.

Finalmente, Calvo remarcó la importancia de seguir gestionando respuestas concretas para estas demandas y reafirmó su compromiso de continuar impulsando desde el Senado la imposición del nombre “Héctor Spada” al acceso de la localidad.