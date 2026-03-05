Calvo y la Fundación SEOM firmaron un convenio para capacitar a municipios, comunas e instituciones del Departamento Castellanos

En la sede del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela y la Región, se llevó adelante la firma de un convenio marco de colaboración mutua entre el senador provincial Alcides Calvo y la Fundación SEOM, con el objetivo de impulsar programas de capacitación destinados a personal de municipios, comunas e instituciones intermedias del Departamento Castellanos.

Del encuentro participaron el secretario general Darío Coco, la secretaria adjunta Anahí Raffaeli, la ingeniera Bárbara Chivallero, el director de la Fundación SEOM, Dr. Eduardo López, y Daniel Frana en representación de ACDICAR. Durante la reunión se formalizó este acuerdo que apunta a cooperar en el diseño, desarrollo y evaluación de propuestas formativas orientadas a funcionarios y dirigentes de organizaciones de la región.

La iniciativa contempla capacitaciones en entornos digitales, herramientas de administración y gestión, y la utilización de inteligencia artificial, entre otras temáticas. El convenio surge en un contexto donde la modernización del Estado y la incorporación de nuevas tecnologías se vuelven centrales, especialmente a partir del nuevo marco normativo provincial y la necesidad de optimizar los procesos administrativos en los gobiernos locales.

El objetivo es avanzar de manera coordinada en la transformación digital de las administraciones comunales y municipales, así como también en el fortalecimiento de instituciones intermedias, promoviendo mayor eficiencia, transparencia y mejores servicios para la ciudadanía.

Tras la firma, Calvo destacó la importancia del trabajo conjunto y señaló que el desafío inmediato será ofrecer talleres enfocados en transformación digital y, en una segunda etapa, en la implementación de herramientas de inteligencia artificial. En ese sentido, remarcó que la capacitación del personal resulta fundamental para acompañar las demandas actuales y garantizar una gestión moderna y acorde a los tiempos que corren.

El convenio representa un paso significativo en la articulación entre el ámbito legislativo, sindical y formativo, con la mirada puesta en el desarrollo institucional del Departamento Castellanos.