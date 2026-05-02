Bochófilos de la región participaron del Torneo Argentino de Tercera Categoría en San Luis

Los jugadores Mateo Iturris y el entrenador Raúl Nievas, de Esmeralda, y Guillermo Neuvinger, de María Juana, visitaron los estudios de la radio local para compartir su experiencia en el Campeonato Argentino de Bochas de 3ra Categoría, una de las competencias más importantes del país en esta disciplina.

En representación del Oeste Santafesino, los jugadores del Club Atlético María Juana, Sebastián Santi y Guillermo Neuvinger, integraron el equipo en la modalidad Parejas junto a Roque Alexis Quintana (Club Atlético Sastre), bajo la dirección técnica de Raúl Nieva, de Esmeralda. El certamen se disputó el jueves 23 en el Valle de Conlara, provincia de San Luis.

En cuanto a los resultados, el equipo santafesino logró una victoria en su debut al imponerse 12 a 1 frente a Mendoza, pero luego cayó 12 a 2 ante Buenos Aires y 12 a 10 en un ajustado encuentro frente a San Luis. Estos resultados no les permitieron avanzar a la siguiente instancia del torneo, aunque dejaron una destacada participación.

Por su parte, Mateo Iturris también formó parte del campeonato representando a su localidad, sumando experiencia en un certamen de alto nivel competitivo.

El torneo culminó el domingo 26 de abril en las localidades de La Toma y Naschel, con la participación de 22 federaciones y 6 asociaciones de todo el país. Los títulos quedaron en manos de la Federación de Entre Ríos en las modalidades Individual y Parejas, mientras que la Federación de Buenos Aires se consagró campeona en Tercetos. Una nueva experiencia que suma rodaje y crecimiento para los representantes de la región en el ámbito nacional.