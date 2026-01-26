Cambio climático: 2025 fue uno de los 3 años más cálidos registrados a nivel mundial

Por Lucía Gardel – Chequeado.com

25 enero, 2026 | 11:45 ams

AFP

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

El 2025 es el tercer año más cálido desde que se tienen registros, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). La temperatura media mundial en superficie rebasó en 1,44 °C el promedio del período 1850-1900.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que los últimos 11 años fueron los 11 más cálidos jamás registrados.

En Argentina, la temperatura media superó el promedio 1991-2020, según datos preliminares del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El país experimentó 2 olas de calor intensas con récords y la precipitación más alta de los últimos 8 años.

El 2025 fue uno de los 3 años más cálidos a nivel mundial desde que se tienen registros. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea, 2025 es el tercer año más cálido a nivel mundial, solo 0,01 °C más frío que 2023 y 0,13 °C más frío que 2024, el año más cálido jamás registrado hasta el momento.



Un análisis consolidado de 8 conjuntos de datos efectuado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que en 2 de esos conjuntos 2025 es el segundo año más cálido de los 176 años contabilizados, y en los otros 6 es el tercer año más cálido del registro.

Uno de los 3 años más cálidos desde que se tiene registro

En 2025, la temperatura global del aire en superficie fue 1,47 °C superior al nivel preindustrial, tras los 1,60 °C registrados en 2024, según Copernicus. La temperatura media global en 2025 fue de 14,97 °C, 0,59 °C por encima de la media de 1991-2020.



Las temperaturas globales de los últimos tres años (2023-2025) superaron en promedio en más de 1,5 °C el nivel preindustrial (1850-1900) -límite que dispuso el Acuerdo de París-. Esta es la primera vez que un periodo de 3 años supera el límite de 1,5 °C.

Made with Flourish • Create a chart

Los últimos 11 años fueron los 11 más cálidos jamás registrados, según el reporte de Copernicus. El período de 2023-2025 fue excepcionalmente cálido por 2 razones principales, explica el informe. La primera es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, debido a las emisiones continuadas y a la reducción de la absorción de dióxido de carbono por los disipadores naturales.



En segundo lugar, las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron niveles excepcionalmente altos en todo el océano, asociados a un episodio de El Niño y a otros factores de variabilidad oceánica, amplificados por el cambio climático.

“El inicio y el fin de 2025 estuvieron marcados por un episodio de La Niña y su consiguiente efecto de enfriamiento. Y, aún así, fue uno de los años más cálidos de los que se tiene constancia a escala mundial a raíz de la acumulación de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera”, señaló la Secretaria General de la OMM, la argentina Celeste Saulo.

Y agregó: “Las altas temperaturas observadas tanto en tierra como en el océano exacerbaron los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las lluvias torrenciales y los ciclones tropicales de gran intensidad, lo que subraya la imperiosa necesidad de contar con sistemas de alerta temprana”.

Anomalías y extremos en la temperatura del aire en superficie para 2025, 2023 y 2024. Las categorías de color se refieren a los percentiles de las distribuciones de temperatura para el periodo de referencia 1991-2020. Las categorías extremas («más frías» y «más cálidas») se basan en las clasificaciones para el periodo 1979-2025. Fuente de datos: ERA5. Crédito: C3S/CEPMPM.

Por su parte, Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, advirtió que el hecho de que los últimos 11 años hayan sido los más cálidos jamás registrados proporciona una prueba más de la tendencia inequívoca hacia un clima más cálido. “El mundo se está acercando rápidamente al límite de temperatura a largo plazo establecido por el acuerdo de París. Estamos abocados a superarlo; la elección que tenemos ahora es cómo gestionar mejor el inevitable rebasamiento y sus consecuencias para las sociedades y los sistemas naturales”, explicó

El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático, adoptado por cerca de 200 países en la COP21 en París, en 2015, y busca limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2ºC, preferiblemente a 1,5 ºC, en comparación con los niveles preindustriales.

La Antártida registró su temperatura anual más cálida jamás registrada

Las temperaturas más altas en las regiones polares compensaron en parte las temperaturas más bajas observadas en las regiones tropicales durante 2025, según Copernicus. Las temperaturas medias anuales alcanzaron su valor más alto jamás registrado en la Antártida y el segundo más alto en el Ártico.

De acuerdo con el informe, también se observaron temperaturas anuales récord en varias otras regiones, en particular en el noroeste y suroeste del Pacífico, el noreste del Atlántico, el extremo oriental y noroeste de Europa y Asia central.

En febrero de 2025, la cobertura combinada de hielo marino de ambos polos cayó a su valor más bajo desde, al menos, el inicio de las observaciones por satélite a finales de la década de 1970.

Según un estudio publicado en Advances in Atmospheric Sciences, dirigido por Lijing Cheng, del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias, las temperaturas oceánicas también registraron valores excepcionalmente elevados en 2025, una prueba de la acumulación de calor a largo plazo en el sistema climático.

Qué pasó con el clima en Argentina en 2025

De acuerdo a datos preliminares del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura media del país superó el promedio 1991-2020, ubicando al período enero-octubre de 2025 como el 4° más cálido desde 1961.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

El SMN también destacó que 2 olas de calor intensas afectaron al país y generaron récords de temperaturas máximas y mínimas, junto con un número elevado de días con temperaturas superiores a 40 °C.

Por otro lado, sobresalió un único evento de ola de frío, que abarcó gran parte del país, con récords en las temperaturas mínimas.

A nivel país, la precipitación registrada entre enero y octubre superó el promedio climatológico, ubicándose en el puesto 22 desde 1961 y siendo la más alta de los últimos 8 años.

Fecha de publicación original: 25/01/2026