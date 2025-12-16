Cambios en el Calendario Nacional de Vacunación: modificaciones en la aplicación de la Triple Viral

En la mañana de la radio dialogamos con Rosana Lussiano, licenciada en Enfermería del SAMCo de María Juana, quien brindó detalles sobre las recientes modificaciones en el Calendario Nacional de Vacunación, puntualmente en la aplicación de la vacuna Triple Viral. Durante la entrevista, la profesional explicó de manera clara y detallada cómo se implementarán estos cambios y a quiénes alcanzan.

Según lo informado, a partir del 1 de enero de 2026 se modifica el esquema de aplicación de la vacuna Triple Viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas—. Hasta el momento, la vacuna se aplicaba a los 12 meses y luego a los 5 años. Con el nuevo calendario, la segunda dosis se adelanta, pasando a aplicarse a los 18 meses, quedando el esquema conformado por una dosis a los 12 meses y otra a los 18 meses de edad.

Rosana Lussiano destacó que este cambio busca reforzar la protección temprana en la infancia, disminuyendo el riesgo de brotes de enfermedades que son altamente contagiosas y potencialmente graves. Además, remarcó la importancia de que las familias revisen los carnets de vacunación y se acerquen al centro de salud ante cualquier duda.

Desde el SAMCo de María Juana recordaron que las vacunas del calendario nacional son gratuitas, obligatorias y seguras, y que su correcta aplicación no solo protege a quienes las reciben, sino también a toda la comunidad. Ante consultas o para completar esquemas, se invita a la población a acercarse al efector de salud local.