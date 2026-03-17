Cambios en la Comisaría Cuarta y refuerzo del trabajo en seguridad en María Juana

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La presidenta comunal de María Juana, Zulma Maciel, recibió la visita del Jefe de Zona, el comisario supervisor Andrés Márquez, quien informó sobre los cambios dispuestos por la Jefatura en la Comisaría Cuarta de la localidad, en el marco de la rotación de personal.

A partir de estas modificaciones, asumió como nuevo jefe el inspector Miguel Álvarez, quien estará acompañado en la función por el subjefe Roberto Álvarez, conformando el nuevo equipo de conducción de la dependencia policial.

Durante el encuentro, también se abordaron distintos aspectos vinculados al trabajo conjunto entre la fuerza policial y la Comuna, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y seguridad en la comunidad, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

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