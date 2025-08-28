“Caminamos, jugamos y plantamos”: una actividad saludable para las Fiestas Patronales de María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En el estudio de Comunicándonos recibimos a Leticia Lemos, directora de la Escuela N° 398 “Domingo F. Sarmiento”, quien contó los detalles del evento “Caminamos, jugamos y plantamos”, que se llevará a cabo en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana.

La actividad reunirá a alumnos de 1° a 7° grado de la Escuela 398 y de la Escuela 1066 del Complejo Educativo Santa María de los Ángeles, y combina ejercicio físico, juegos y momentos de recreación saludable. Además, los estudiantes participarán de la plantación de plantines, utilizando los conocimientos adquiridos en el programa de huerta de la institución educativa, fomentando así hábitos de alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente.

Leticia destacó que esta propuesta no solo busca promover la salud y la actividad física, sino también integrar a los niños en experiencias educativas prácticas, que refuercen valores como el trabajo en equipo y la conexión con la naturaleza.