Caminata por los derechos: convocatoria a una jornada de inclusión y visibilidad en María Juana

Este jueves 4 de diciembre, a las 19 horas, la comunidad está invitada a participar de “Caminamos por nuestros derechos”, una propuesta abierta que busca promover la lucha, la visibilidad y el encuentro colectivo. El punto de reunión será frente a la panadería de UEPT, donde comenzará una tarde pensada para fortalecer la inclusión desde el andar compartido.

Bajo el lema “Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs”, la jornada contará con diversas actividades para involucrar a personas de todas las edades:

Caminata por las calles del pueblo, reafirmando derechos y generando presencia comunitaria.

Exposición artística, con producciones que reflejan miradas, experiencias y expresiones vinculadas a la inclusión.

Buffet, a cargo de la organización, para acompañar la tarde con un espacio de encuentro.

La actividad invita a sumarse, participar y seguir construyendo una sociedad más justa, empática e inclusiva, donde cada voz tenga su lugar y cada paso sea parte del mismo camino colectivo.