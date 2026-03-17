Campaña de castración masiva en María Juana

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La Comuna de María Juana informó que el próximo 18 de abril se realizará una jornada de castración masiva de perros y gatos, una iniciativa destinada a promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal en la localidad.

La actividad se llevará a cabo en Mitre 580, y los vecinos interesados deberán solicitar turno previamente comunicándose al teléfono 3406 562132.

Desde la organización remarcaron que este tipo de campañas son una herramienta fundamental para el cuidado de la salud de las mascotas, ya que ayudan a prevenir enfermedades, evitar la reproducción no deseada y reducir situaciones de abandono.

Además, la castración contribuye a fomentar una convivencia más responsable entre los animales y la comunidad, fortaleciendo las políticas de bienestar animal en la localidad.

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