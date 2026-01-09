Campaña solidaria: un vecino de Garibaldi recolecta donaciones para familias de Santiago del Estero

En la mañana del programa Comunicándonos, dialogamos con Sergio Sosa, vecino de la localidad de Garibaldi, quien se encuentra impulsando una campaña solidaria con el objetivo de recolectar calzado, ropa y útiles escolares para ayudar a familias de distintas comunidades del interior de Santiago del Estero.

Según contó en la entrevista, su recorrido solidario lo llevará por Quimilí hasta llegar a Roversi, Girardet y Paraje El Cinco, zonas ubicadas en el límite con la provincia del Chaco, donde la realidad social es compleja: no hay industria, muchas familias viven sin acceso a energía eléctrica y las necesidades básicas forman parte del día a día.

Sergio tiene previsto realizar el viaje durante el fin de semana de Carnaval, el próximo 14 de febrero, y por este motivo continúa recibiendo donaciones de quienes deseen colaborar con esta causa solidaria.

Quienes quieran sumarse y aportar su granito de arena pueden comunicarse directamente con Sergio Sosa al 3406 645 945, acercarse a la radio o contactar a la Comuna de Garibaldi, que también acompaña esta iniciativa.

Una vez más, la solidaridad vuelve a ser un puente para llegar a quienes más lo necesitan.

