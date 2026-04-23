Una historia de fe y caminos: el relato de Susana Spilj sobre un santo que unió Garibaldi con Humahuaca

En la mañana de la radio, dialogamos con Susana Spilj, quien compartió una historia tan particular como conmovedora, vinculada a un hallazgo en la iglesia Iglesia San Juan Bautista y un viaje que tuvo como destino final la localidad de Humahuaca.

Según relató, todo comenzó con la aparición de una imagen de un santo en la iglesia de Garibaldi, generando sorpresa y curiosidad entre quienes forman parte de la comunidad. A partir de ese momento, comenzó un proceso de investigación y búsqueda para conocer el origen de la figura y su verdadera pertenencia.

Con el correr del tiempo, lograron determinar que ese santo tenía su lugar de devoción en Humahuaca, donde incluso cuenta con su propia iglesia y una fuerte presencia en la fe popular de la región. Fue entonces cuando se tomó la decisión de trasladar la imagen hasta el norte argentino, en un viaje cargado de emoción, espiritualidad y sentido de pertenencia.

Spilj describió la experiencia como profundamente significativa, no solo por el recorrido realizado, sino también por el encuentro con la comunidad jujeña, que recibió la imagen con gran devoción. La historia refleja cómo la fe puede unir distancias y culturas, generando lazos entre comunidades que, aunque alejadas geográficamente, comparten un mismo sentimiento.

Una historia apasionante que combina tradición, identidad y espiritualidad, y que fue relatada en primera persona por Susana Spilj, dejando en evidencia el valor de las creencias populares y su capacidad de trascender fronteras.