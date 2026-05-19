Estudiantes de María Juana participaron del programa “Ciudadanos al Senado” en Santa Fe

Alumnos de 5º año de la EESOPI N° 8143 José Manuel Estrada participaron de una nueva edición del programa “Ciudadanos al Senado”, desarrollado en el recinto de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

La actividad contó también con la presencia de estudiantes de la E.E.S.O N° 445 Carlos Steigleder y fue coordinada junto a Bárbara Chivallero, integrante del equipo del senador provincial Alcides Calvo.

Durante la jornada, los jóvenes vivieron la experiencia de una sesión simulada donde pudieron presentar proyectos, intercambiar ideas y conocer de cerca el funcionamiento de la Legislatura Provincial, participando activamente de espacios de debate y formación ciudadana.

Además, los estudiantes mariajuanenses realizaron un homenaje al doctor Daniel Rosa, en una actividad que también permitió fortalecer valores vinculados al diálogo, el compromiso social, la participación ciudadana y el trabajo colectivo.

La experiencia estuvo acompañada por docentes, directivos y la presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, quienes destacaron la importancia de generar este tipo de propuestas educativas y de participación institucional para los jóvenes.

El programa “Ciudadanos al Senado” busca acercar a estudiantes de toda la provincia al funcionamiento democrático y legislativo, promoviendo el pensamiento crítico, el intercambio de ideas y la construcción de una ciudadanía activa y comprometida.