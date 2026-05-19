Cine Club Sociedad Italiana presenta el estreno de terror japonés “Exit 8”

El Cine Club Sociedad Italiana vuelve a apostar por una propuesta diferente y atrapante con la llegada de Exit 8, una película japonesa de terror y suspenso psicológico que promete mantener al público en tensión de principio a fin.
La función se realizará el viernes 22 de mayo a las 21:30 horas en la sala calefaccionada de Sociedad Italiana.
La historia sigue a un hombre que queda atrapado en un pasillo subterráneo de metro que se repite infinitamente, teniendo como única misión encontrar la misteriosa “Salida 8”. Sin embargo, las reglas del lugar son inquietantes: cada vez que detecte una anomalía o algo extraño, deberá regresar al inicio. Si falla o toma una mala decisión, el ciclo vuelve a comenzar.
Con cada repetición, el suspenso crece y la película transforma ese recorrido interminable en una experiencia perturbadora, cargada de tensión y reflexión.
Dirigida por Genki Kawamura y protagonizada por Kazunari Ninomiya, Yamato Kôchi y Naru Asanuma, la producción no solo propone terror psicológico, sino también una mirada crítica sobre la rutina, la repetición y la pasividad de la vida cotidiana.
La cinta recibió muy buenas críticas por parte de distintos medios especializados y fue destacada por generar debate e interpretación más allá de la experiencia cinematográfica.
🎬 Datos de la película
- 🎥 Título: Exit 8 – Salida 8
- 🌎 Origen: Japón
- 🎭 Género: Terror / Suspenso psicológico
- ⏱ Duración: 95 minutos
- 🔞 Calificación: Apta para mayores de 13 años
🎟 Entradas
- Entrada general: $4.000
- Socios: $3.000
Desde el Cine Club invitan a disfrutar de una propuesta diferente, intensa y atrapante para los amantes del cine de terror y del cine internacional.