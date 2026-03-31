Capacitación clave para fortalecer la seguridad del cuerpo activo

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En la mañana de la radio dialogamos con el bombero voluntario de María Juana, Emiliano Aimar, quien brindó detalles sobre las capacitaciones que se vienen desarrollando en el cuartel, destacando la importancia de la formación continua para afrontar de manera eficiente cada intervención.

En este marco, en la noche del lunes 30 de marzo, el personal activo de la institución llevó adelante una nueva jornada de capacitación. En esta oportunidad, los integrantes del cuerpo se instruyeron en el uso y reconocimiento de las partes del ERA (Equipo de Respiración Autónoma), un elemento fundamental para el trabajo en situaciones de incendios y ambientes con presencia de humo o gases peligrosos.

Además, se abordaron conceptos de soporte vital, orientados al resguardo de la vida y la seguridad de los propios bomberos durante las intervenciones, reforzando así herramientas esenciales para actuar en escenarios de riesgo.

La capacitación se desarrolló en modalidad teórica, permitiendo afianzar conocimientos que luego serán puestos en práctica en el campo operativo, garantizando un mejor desempeño en situaciones reales.

Cabe destacar que distintos organismos especializados en emergencias y seguridad, como asociaciones internacionales de bomberos y entidades de formación en rescate, coinciden en que la capacitación continua es un pilar fundamental para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante siniestros.

Desde el cuartel remarcan que la formación constante es la base de un servicio seguro y profesional, reafirmando el compromiso diario de los bomberos voluntarios con la comunidad.

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