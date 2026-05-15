“Curitas para el alma”: alumnos de 4º grado recibieron una charla sobre emociones y salud

La doctora Laura Alasia, profesional del SAMCo de María Juana, fue invitada a participar de una actividad educativa junto a alumnos de 4º grado de la Escuela Santa María de los Ángeles, en el marco del proyecto “Curitas para el Alma”.

Durante el encuentro, la profesional dialogó con los chicos y chicas sobre el impacto que tienen las emociones en el cuerpo y la importancia de aprender a reconocer, expresar y cuidar los sentimientos desde edades tempranas.

La charla formó parte de un trabajo que vienen desarrollando desde el curso, buscando generar espacios de reflexión, escucha y acompañamiento emocional dentro de la comunidad educativa. A través de ejemplos cotidianos y un lenguaje adaptado a los estudiantes, la doctora explicó cómo emociones como la tristeza, la alegría, el miedo o la ansiedad también pueden influir en la salud física y el bienestar general.

El proyecto “Curitas para el Alma” apunta a fortalecer la educación emocional en los niños, promoviendo valores como la empatía, el respeto y el cuidado personal, entendiendo que la salud no solo pasa por el cuerpo, sino también por las emociones.