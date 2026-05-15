María Juana recibirá un gran torneo regional de vóley formativo este fin de semana

El profesor de educación física Víctor Piovesan visitó los estudios de Radio María Juana para brindar detalles sobre el importante torneo de vóley que se disputará el próximo fin de semana en el estadio del Club Atlético María Juana.

Se trata del Torneo Abierto “Víctor Piovesan”, una competencia destinada a las categorías Sub 13 y Sub 16, que reunirá a clubes y delegaciones de distintos puntos de la provincia y la región, transformándose en uno de los eventos deportivos más importantes del fin de semana para la disciplina.

Durante la entrevista, Piovesan destacó el crecimiento que viene teniendo el vóley formativo y remarcó la importancia de poder organizar un certamen de estas características en María Juana, con una importante convocatoria de equipos y familias.

Entre las instituciones confirmadas para participar del torneo se encuentran Club Atlético Villa Dora, ENS N°3, Club Libertad de Rosario, Club Náutico Sportivo Avellaneda, Club Atlético Trebolense, Club Atlético San Jorge, JURC, Club Atlético Almafuerte, Club Atlético Belgrano, Club Atlético El Expreso, Club Atlético Sastre, Club Atlético Americano, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Club Sportivo Libertad, Club Argentino de Humberto y Club Atlético Brown.

Se espera un gran movimiento deportivo y social durante ambas jornadas, con una importante presencia de jugadoras, entrenadores y público acompañando el desarrollo del torneo.