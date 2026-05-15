Carlos Bugari completó los 21K Rosario y compartió su experiencia en Radio María Juana

Charlamos en Radio María Juana con Carlos Bugari, quien el pasado fin de semana participó de una nueva edición de la Media Maratón Ciudad de Rosario, uno de los eventos de running más importantes de la República Argentina.

La competencia, conocida como “21K Rosario”, reunió a miles de corredores de distintos puntos del país y contó con un recorrido que atravesó algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Monumento Nacional a la Bandera, la costanera frente al río Paraná, el Parque de la Independencia, Boulevard Oroño y Avenida Pellegrini.

Carlos logró completar los 21 kilómetros con un excelente tiempo de 1 hora, 39 minutos y 9 segundos, destacando el esfuerzo, la preparación y la emoción de formar parte de una competencia tan convocante.

Durante la entrevista, contó cómo vivió la experiencia, el gran acompañamiento del público rosarino y las sensaciones de correr por escenarios tan representativos de la ciudad.

La Media Maratón Ciudad de Rosario tuvo su primera edición en el año 2001 y desde entonces es organizada por la Asociación Rosarina de Atletismo. Con el paso de los años se consolidó como una de las pruebas más importantes del calendario nacional, convocando a atletas amateurs y profesionales de toda Argentina y también del exterior.