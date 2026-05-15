Qué patrimonio declaró Manuel Quintar, el diputado oficialista que fue al Congreso en una camioneta Tesla

Por Manuel Tarricone, José Giménez y Ignacio Ferreiro – Chequeado.com

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

Asumió como diputado nacional por Jujuy en 2023 e integra el bloque de La Libertad Avanza. Esta semana fue al Congreso en una Tesla Cybertruck, un vehículo eléctrico de alta gama que en Estados Unidos cuesta hasta US$ 100 mil.

En su última declaración jurada informó un patrimonio de $ 231 millones: incluye 8 inmuebles en Jujuy y Salta, 7 vehículos (no está incluido el Tesla), ahorros por $ 5,6 millones y el 33% de las acciones de una empresa de salud.

La declaración presenta algunas inconsistencias: todos sus inmuebles tienen un metro cuadrado de superficie, se omitieron los detalles de uno de sus vehículos y el valor de su participación en la empresa de salud pasó de $ 436 millones a $ 1 millón en un año.

El diputado nacional Manuel Quintar (La Libertad Avanza) fue al Congreso en una camioneta Tesla Cybertruck, un vehículo eléctrico de alta gama producido por la empresa fundada por Elon Musk, y que en Estados Unidos cuesta hasta US$ 100 mil.

Luego de que se viralizaran videos de la camioneta estacionada en el estacionamiento del Congreso, el propio diputado confirmó ser el dueño del vehículo en un posteo publicado en sus redes sociales. “A mi nombre, con la mía”, escribió.

¿Cuánto cuesta una camioneta Tesla?

La camioneta Tesla Cybertruck es una pickup eléctrica que se destaca -según la descripción de la propia compañía– por poseer un “diseño futurista” y por una gran capacidad de carga (hasta 1,1 toneladas).

Según el modelo, el valor del vehículo oscila entre US$ 70 mil y US$ 100 mil en Estados Unidos. Sin embargo, los costos de importarla a nuestro país pueden triplicar su precio, considerando los derechos de importación, el IVA y otros impuestos internos, además de los costos de flete y homologación de seguridad, entre otros.

En efecto, Malek Fara, un empresario que se dedica a la importación de autos en Argentina, ofrece 2 modelos de Cybertruck por US$ 305 mil y US$ 355 mil, un precio que más que triplica su valor oficial en Estados Unidos.

El pasado peronista de Quintar y sus vínculos con el negocio de la salud

Manuel Quintar es un abogado de 42 años. Asumió a finales de 2023 como diputado nacional por la provincia de Jujuy, en representación de La Libertad Avanza.

En 2021, fue candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, a partir de una alianza de la fuerza a la que representaba por entonces (Igualar) con el peronismo.

Servicios Sociales de Salud, la empresa de la cual posee un 33%, es una firma familiar fundada en 2012 y dedicada a la prestación de servicios sanitarios y la administración de clínicas. Comparte la titularidad de la empresa con su padre, Omar Quintar, y su hermana Alba, funcionaria de la Jefatura de Gabinete de la provincia de Salta.

La empresa es propietaria del Sanatorio Los Lapachos, que figura como prestadora del PAMI en la provincia de Jujuy.

Recientemente, el diputado provincial Alejandro Vilca (FIT) presentó un pedido de informes sobre las contrataciones del PAMI con el centro de salud. Según Vilca, el actual gerente local del organismo, Evaristo Bautista, fue contador de la empresa Los Lapachos antes de asumir su cargo.

De cuánto es el patrimonio de Quintar, según su última declaración jurada

Su última declaración jurada da cuenta de su patrimonio a fines de 2024, ya que las de 2025 aún no fueron presentadas. En su última presentación, declaró un patrimonio de $ 231 millones.

El diputado informó 8 inmuebles: una casa, un lote, 2 locales y otros 2 inmuebles en San Salvador de Jujuy; y 2 lotes en Salta. Todos ingresaron a su patrimonio en un rango de tiempo de 15 meses: entre junio de 2017 y septiembre de 2018. Pero se da otra particularidad: en todos informó una superficie de un metro cuadrado, lo que parece ser un error en la carga de la información.

Además, declaró 7 automotores. Esto incluye una camioneta Volkswagen Amarok fabricada en 2018, una camioneta Mercedes Benz de 2019, una camioneta de transporte de pasajeros marca Toyota, 3 motocicletas y un vehículo cuya descripción no informa, aunque figura sin valuación.

En cuanto a su dinero, declaró ahorros en pesos por $ 5,6 millones e ingresos por más de $ 200 millones anuales, tanto por su sueldo como legislador (según la última información oficial, un diputado nacional cobra $ 4,5 millones de bolsillo) como en su actividad privada.

Por último, como se mencionó anteriormente, informó ser accionista (33%) de la empresa Servicios Sociales de Salud SRL. De aquí también surge otra particularidad en los registros: en 2023 había informado que su participación accionaria en este compañía tenía una valuación de $ 436 millones y en su última presentación informó una valuación de $ 1 millón.

La evolución de su patrimonio de un año a otro muestra una disminución del 54%, aunque la cifra se ve condicionada por la diferencia en la valuación de su compañía.