Capacitación sobre materiales peligrosos para el Cuerpo Activo de Bomberos

En la noche del lunes 29, en el cuartel central, se desarrolló una nueva capacitación destinada al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, en el marco del programa de formación continua que lleva adelante la institución.

Dialogamos con Emiliano Aimar, bombero y uno de los disertantes en la noche del lunes.

En esta ocasión, la temática trabajada fue materiales peligrosos, abordando aspectos clave como el manejo de la guía CIQUIME, las formas de intervención y los procedimientos adecuados para actuar ante este tipo de incidentes. La jornada permitió repasar protocolos y actualizar conocimientos fundamentales para garantizar la seguridad de los bomberos y de la comunidad.

Desde la institución adelantaron que el próximo lunes se llevará a cabo la práctica correspondiente, con el objetivo de afianzar lo aprendido y trasladarlo al terreno de manera efectiva.

De esta forma, el cuerpo activo reafirma su compromiso de capacitarse permanentemente para brindar un servicio cada vez más seguro y eficiente en cada situación de emergencia.