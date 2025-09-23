Caren Tepp visitó Rafaela y destacó la unidad política de Fuerza Patria

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Caren Tepp, candidata a diputada nacional por el espacio Fuerza Patria, quien visitó la zona y particularmente la ciudad de Rafaela, en el marco de una recorrida destinada a consolidar lazos y fortalecer la propuesta que encabeza en Santa Fe.

Tepp, de 38 años, es dirigente de Ciudad Futura, el movimiento nacido en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, que en los últimos años tejió alianzas con sectores del justicialismo y dio origen a su candidatura. Para quienes la impulsan, su figura representa la renovación política necesaria para disputar las próximas elecciones.

En la entrevista, la dirigente señaló que la vida está siendo atacada en todas sus formas por estos gobiernos autoritarios y en particular por la motosierra de Milei, recordando además que fue el movimiento feminista el que politizó el cuidado de la vida.

En este sentido, Tepp subrayó la importancia de la construcción de Fuerza Patria, espacio en el que confluyen el Partido Justicialista, Ciudad Futura y una decena de partidos más.

La candidata sostuvo que llegó el momento de terminar con la fragmentación, ya que eso es ser absolutamente funcionales a los gobiernos autoritarios, no solamente de Milei, sino también a las réplicas que tienen en los gobiernos provinciales y locales.

Finalmente, destacó que la propuesta de Fuerza Patria busca ofrecer unidad con renovación política, respondiendo a una demanda social concreta. “Ese proceso ya lo habíamos iniciado en Santa Fe este año, donde además de las elecciones locales hemos demostrado que existe una nueva generación dispuesta a asumir el compromiso de representar a los santafesinos en el Congreso”, concluyó.