Carina Ahumada de “Rincones Mágicos” visitó los estudios de la radio

En la mañana de la radio recibimos la visita de Carina Ahumada, responsable de Rincones Mágicos, una empresa dedicada a la locación de mobiliario y decoración para eventos.

Carina contó cómo es la modalidad de alquiler, los diferentes estilos y opciones disponibles, y todo lo que ofrecen para ambientar fiestas, cumpleaños, comuniones, confirmaciones, casamientos y cualquier tipo de celebración.

Con su propuesta, Rincones Mágicos brinda soluciones prácticas y creativas para que cada evento se convierta en un momento único, lleno de encanto y personalidad.

