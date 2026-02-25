Cáritas María Juana lanzó su colecta solidaria de útiles escolares

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Marisa Soliani sobre la colecta de útiles escolares que impulsa Cáritas Argentina en su sede de María Juana, con el objetivo de acompañar a niños y familias ante el inicio del ciclo lectivo.

La campaña se desarrolla desde el 14 de febrero hasta el 2 de marzo y convoca a toda la comunidad a colaborar con útiles nuevos o usados en buen estado, que serán destinados a quienes más lo necesitan.

Un gesto que hace la diferencia

Durante la entrevista, Soliani destacó la importancia de este tipo de iniciativas solidarias en un contexto donde muchas familias enfrentan dificultades para afrontar los gastos escolares. Mochilas, cuadernos, carpetas, lápices, lapiceras, colores, reglas y demás elementos básicos son fundamentales para que los chicos puedan comenzar las clases con todo lo necesario.

Cada aporte suma y ayuda a que un niño pueda empezar la escuela con mayor tranquilidad, remarcando que la educación es una herramienta clave para el desarrollo y la igualdad de oportunidades.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones dentro del período establecido. Desde Cáritas recordaron que los útiles deben estar en buen estado, listos para ser reutilizados, promoviendo también el valor del cuidado y la solidaridad.

Una vez finalizada la colecta, los materiales serán organizados y distribuidos entre las familias acompañadas por la institución.

De esta manera, Cáritas María Juana renueva su compromiso con la comunidad, invitando a todos a sumarse a esta campaña solidaria que, con pequeños gestos, genera grandes oportunidades.