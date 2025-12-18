Cáritas prepara su Gran Feria Navideña este fin de semana en María Juana

imagen ilustrativa

En la mañana del programa Comunicándonos conversamos con Marisa Soliani, integrante de Cáritas Parroquial, quien brindó detalles sobre la Gran Feria Navideña que se realizará este fin de semana frente a la Parroquia.

El encuentro, pensado para acompañar el espíritu festivo y promover el trabajo solidario de la comunidad, se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre desde las 18:00 horas y continuará el domingo 21 desde las 10:00 de la mañana.

Durante ambas jornadas se podrá encontrar una amplia variedad de productos elaborados con dedicación y esfuerzo por las voluntarias de Cáritas:

🎄 Artículos de decoración

🧵 Repasadores

👗 Delantales de cocina

🛏️ Almohadones

🎒 Neceseres

🧶 Manualidades al crochet

🥟 Empanadas y tortas

Marisa destacó que la feria es una oportunidad para colaborar con la institución, ya que lo recaudado será destinado a sostener las tareas sociales que Cáritas desarrolla durante todo el año en la localidad.

Una propuesta ideal para disfrutar en familia, adquirir regalos con sentido y acompañar el trabajo comunitario.

📍 Lugar: frente a la Parroquia

📅 Sábado 20/12 – 18 hs

📅 Domingo 21/12 – 10 hs

¡La comunidad está invitada a sumarse y compartir esta celebración solidaria!