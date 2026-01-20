Carlos Bugari fue protagonista en el Triatlón Internacional de La Paz

En diálogo con nuestro medio, Carlos “Carlitos” Bugari contó su experiencia tras participar del Triatlón Internacional de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, una de las competencias más emblemáticas y convocantes del continente. El deportista completó una destacada actuación, finalizando en el puesto 18 de la categoría Adultos, en una prueba que reunió a más de 500 participantes de distintos puntos del país y del exterior.

El Triatlón de La Paz se realiza desde el año 1985 y es considerado el más grande y antiguo de Sudamérica, además de ser un evento de gran relevancia internacional. La competencia combina natación, ciclismo y pedestrismo, y otorga puntaje para clasificar a instancias de alto nivel como los Juegos Panamericanos y Olímpicos, lo que eleva aún más su exigencia y prestigio.

Conocido popularmente como “el tri”, este evento es mucho más que una competencia deportiva para la ciudad de La Paz. Se trata de la fiesta más importante de la comunidad, donde vecinos y visitantes se unen para colaborar, alentar y acompañar a los atletas durante todo el recorrido, generando un clima único que lo convierte en uno de los triatlones más cálidos del mundo.

El espectáculo comienza con el tradicional cruce en barcazas de cientos de competidores hacia el punto de largada, en un marco cargado de música, color y emoción. La imagen de los triatletas ingresando a las aguas del río Paraná marca uno de los momentos más impactantes de la jornada. Luego, el despliegue de casi mil bicicletas sobre la ruta y la etapa final de pedestrismo por las calles y barrios de la ciudad, colmadas de público, completan una experiencia inolvidable tanto para los participantes como para quienes acompañan.

La participación de Carlos Bugari en este exigente desafío vuelve a poner en valor el esfuerzo y la dedicación de los deportistas locales, que siguen representando a la región en competencias de primer nivel nacional e internacional.