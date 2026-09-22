Carlos Francone contó cómo cambió su vida después de recibir el riñón de su amigo Marcelo Notta

Después de conocer, en primera persona, la historia de Marcelo Notta y la decisión de donar uno de sus riñones a su amigo Carlos “Cali” Francone, en la mañana de Radio María Juana se conoció ahora la otra parte de esta historia: la mirada de quien recibió el órgano y asegura que el trasplante le cambió la vida.

Marcelo había contado días atrás cómo tomó la decisión de convertirse en donante vivo, los estudios médicos que debió atravesar, las evaluaciones de compatibilidad y finalmente la posibilidad de donar su riñón izquierdo para que Carlos pudiera acceder a un trasplante. La historia está atravesada por una amistad de muchos años y por una decisión que significó un antes y un después para ambos.

Esta vez fue Carlos quien relató su experiencia: qué significó atravesar el proceso de enfermedad, la incertidumbre que genera necesitar un trasplante y, finalmente, recibir el riñón de una persona cercana.

Para Carlos, el trasplante no representa solamente una intervención quirúrgica. Es la posibilidad de recuperar actividades, proyectos y una vida cotidiana que había quedado condicionada por su situación de salud. Y detrás de esa posibilidad aparece también una dimensión difícil de explicar con palabras: saber que una persona decidió donar parte de sí misma para darle una nueva oportunidad.

Una historia que tiene dos protagonistas

La historia de Marcelo y Carlos permite observar el trasplante desde las dos caras de una misma experiencia.

Por un lado está el donante, que debe atravesar estudios exhaustivos para comprobar que se encuentra en condiciones de donar y que la intervención no representa un perjuicio grave para su salud. Por otro, el receptor, que enfrenta el deterioro de su función renal, los tratamientos y la incertidumbre hasta que aparece la posibilidad de un trasplante.

En Argentina, la legislación permite la donación de un riñón en vida bajo determinadas condiciones y siempre con evaluación médica y consentimiento libre e informado. La extracción solamente puede realizarse cuando se considera que no provocará un perjuicio grave al donante y existen posibilidades de éxito para el receptor.

El trasplante renal es, además, una alternativa terapéutica que puede mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas con insuficiencia renal crónica. El propio INCUCAI señala que los trasplantes provenientes de donantes vivos presentan buenos resultados y, en determinados aspectos, mejores resultados de sobrevida del injerto que los provenientes de donantes fallecidos.

Mucho más que una operación

El testimonio de Carlos permite poner en primer plano algo que muchas veces queda detrás de las estadísticas de trasplantes: cada órgano tiene una historia humana.

Hay una persona que espera. Hay otra que decide donar. Hay familias que acompañan, médicos que evalúan cada etapa y un proceso que puede extenderse durante meses.

En el caso de Marcelo y Carlos, además, existe una amistad previa que le da una dimensión particular a la historia. Marcelo decidió donar y Carlos recibió ese órgano que hoy forma parte de una nueva etapa de su vida.

La legislación argentina establece que tanto donantes como receptores tienen derecho a recibir información clara sobre los riesgos, beneficios, posibles complicaciones y evolución del procedimiento, además del seguimiento médico posterior.

La importancia de hablar sobre donación

Historias como la de Marcelo y Carlos también permiten hablar sobre la donación de órganos desde un lugar cercano y concreto.

El INCUCAI cuenta con un sistema nacional que registra la actividad de procuración y trasplante y permite realizar el seguimiento de los procesos relacionados con donantes y receptores.

Además, en Argentina las personas pueden expresar su voluntad respecto de la donación de órganos a través de distintos canales oficiales, y desde el organismo nacional se destaca la importancia de conversar esta decisión con familiares y seres queridos.

La historia de Carlos y Marcelo no habla solamente de un riñón. Habla de una amistad, de una decisión difícil, de una oportunidad y de una vida que pudo comenzar una nueva etapa.

Después de escuchar primero a Marcelo y ahora a Carlos, queda completa la historia de dos amigos unidos por una experiencia extraordinaria: uno decidió dar y el otro recibió algo que, según contó, transformó para siempre su manera de vivir.