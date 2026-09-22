Violencia familiar: qué se considera violencia, cómo denunciar y qué ocurre cuando hay niños

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En una nueva edición de “Derecho en Radio”, la columna de Patas Arriba, la abogada Jazmín Roggero, integrante del Estudio Jurídico Cattani Curia y Asociados, habló sobre una problemática que atraviesa a muchas familias: la violencia familiar.

La conversación permitió poner en palabras una pregunta fundamental: cuando hablamos de violencia, ¿de qué estamos hablando realmente?

La violencia familiar comprende diferentes formas de maltrato y no se limita a una agresión física.

La Ley 11.529 de Santa Fe, que regula la violencia familiar, contempla situaciones en las que una persona sufre lesiones o malos tratos físicos o psíquicos por parte de integrantes de su grupo familiar. La norma alcanza a personas vinculadas por matrimonio o unión de hecho, sean convivientes o no, y también contempla ascendientes, descendientes y familiares colaterales.

Por eso, además de una agresión física, pueden existir situaciones de violencia psicológica, amenazas, hostigamiento u otras conductas que generen una situación de maltrato o riesgo dentro del ámbito familiar.

Reconocer estas situaciones es importante porque muchas veces la violencia aparece de manera progresiva y no comienza necesariamente con una agresión física.

¿Dónde se puede denunciar?

Ante una situación de peligro inmediato, la recomendación oficial en Santa Fe es comunicarse con el 911, que funciona las 24 horas y recibe específicamente situaciones de violencia familiar.

También existen distintos canales para realizar una denuncia. La provincia indica que puede recurrirse a comisarías, comisarías de la mujer, Centros Territoriales de Denuncia y al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El MPA cuenta además con mecanismos para realizar denuncias en línea.

En situaciones de violencia por motivos de género también está disponible la Línea 144, que brinda información, contención y asesoramiento.

Pedir ayuda es el primer paso

Uno de los principales objetivos de abordar estos temas desde la radio es brindar información que permita reconocer una situación de violencia y saber que existen caminos institucionales para pedir ayuda.

En una emergencia, 911. Para situaciones de violencia por motivos de género, también está disponible la Línea 144. Y ante una situación que involucre a niños, niñas o adolescentes, existe además la Línea 137, que brinda orientación y acompañamiento ante sospechas o situaciones de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual.

La violencia familiar puede adoptar diferentes formas y no siempre resulta evidente desde afuera. Por eso, conocer qué situaciones pueden constituir violencia, dónde denunciar y qué herramientas existen para proteger a las personas afectadas es fundamental.

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