María Cristina Bertone contó cómo comenzó el camino hacia la casa propia junto a Juan Carlos

Juan Carlos y María Cristina, una pareja de María Juana, vivieron en agosto uno de esos momentos que marcan un antes y un después: fueron adjudicados de una vivienda a través de Cooperativa Horizonte y comenzaron así una nueva etapa en el camino hacia la casa propia.

En la mañana de Radio María Juana, María Cristina Bertone compartió su experiencia y contó cómo recibieron la noticia de la adjudicación y qué representa para ambos poder comenzar a proyectar su vivienda.

El acceso a una casa propia significa mucho más que contar con un techo. Para muchas familias representa la posibilidad de construir un hogar, proyectar el futuro y alcanzar un objetivo que requiere años de esfuerzo, organización y perseverancia.

Durante la entrevista también se repasó el proceso que atraviesan las familias que participan del sistema de Cooperativa Horizonte y las distintas etapas que deben cumplirse hasta llegar a la adjudicación.

Para Juan Carlos y Cristina, el paso ya está dado. La adjudicación abre ahora una nueva instancia: comenzar a avanzar en la construcción de la vivienda y transformar ese proyecto que durante tanto tiempo imaginaron en una realidad concreta.

Agosto quedará así como una fecha especial para la pareja de María Juana. El mes en el que recibieron la confirmación de que el sueño de la casa propia comenzaba a tomar forma y en el que pudieron dar un paso fundamental hacia un nuevo hogar.