Julio Paz, del Dúo Coplanacu, palpitó la presentación en María Juana

En la mañana de Radio María Juana charlamos con Julio Paz, integrante del Dúo Coplanacu, sobre la presentación que el reconocido conjunto de música popular realizará el próximo fin de semana en María Juana.

El espectáculo será parte de los festejos por los 30 años del Ballet Raíces de Mi Tierra, una celebración que tendrá como escenario a la Sociedad Italiana y que reunirá a músicos y bailarines para conmemorar tres décadas de trayectoria del ballet local.

Durante la entrevista, Julio Paz compartió sus expectativas por el encuentro y habló sobre la importancia de continuar llevando la música y las expresiones de la cultura popular a distintos escenarios del país.

El Dúo Coplanacu, integrado por Julio Paz y Roberto Cantos, cuenta con una extensa trayectoria dentro del folclore argentino y se caracteriza por su interpretación de chacareras, zambas y otras expresiones de la música tradicional.

La presentación en María Juana será uno de los momentos centrales de una noche especial para Raíces de Mi Tierra, que celebra tres décadas de trabajo dedicado a la danza y a la difusión de nuestras raíces culturales.

La cita será el próximo fin de semana en Sociedad Italiana, donde el público podrá disfrutar de una propuesta que combinará música, danza y celebración.