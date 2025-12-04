Carlos Pellegrini se prepara para una noche inolvidable: llega una nueva edición de “Pellegrini Bajo las Estrellas”

Regionales

El próximo sábado 13 de diciembre, Carlos Pellegrini vuelve a vestirse de fiesta para celebrar una nueva edición de “Pellegrini Bajo las Estrellas”, uno de los eventos más esperados de la región. Desde las 19:00 horas, en la intersección de Roca y Avellaneda, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta cultural y recreativa pensada para toda la familia.

La jornada contará con dos escenarios, shows en vivo y un despliegue artístico que reunirá a grandes talentos:

  • Grupo Ginebra
  • Lucas González
  • Rayanos
  • Campedrinos
  • Ezequiel Pedraza
  • Mario Pereyra

Además, más de 200 feriantes formarán parte de esta edición, junto a la llegada de la feria más grande del departamento: “Emprende San Martín”, que ofrecerá una gran variedad de artesanías, productos regionales y emprendedores locales.

Para las infancias habrá un espacio especialmente preparado con juegos infantiles, inflables, atriles de pintura, glitter y más propuestas recreativas. También se dispondrá de un amplio servicio de buffet para acompañar la noche.

La invitación es clara: traé tu reposera y vení a disfrutar de un evento espectacular, al aire libre y totalmente gratuito.

Carlos Pellegrini te espera para vivir una noche mágica, bajo las estrellas y en comunidad.

