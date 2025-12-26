Carlos Pellegrini se prepara para vivir la 28° Fiesta Nacional de las Culturas

Del 8 al 25 de enero de 2026, la localidad de Carlos Pellegrini será nuevamente escenario de uno de los eventos culturales más importantes de la región con la realización de la 28° edición de la Fiesta Nacional de las Culturas, que ofrecerá 12 días de actividades, más de 2.000 artistas y una propuesta pensada para toda la familia.

La celebración se desarrollará a lo largo de tres semanas, combinando espectáculos con entrada libre y gratuita y otras noches con entradas anticipadas en venta, además de una destacada Feria Nacional de Artesanos que acompañará gran parte de la programación.

Semana 1: teatro, grandes shows y feria

La primera semana contará con entrada libre y gratuita y estará marcada por las “Noches de Teatro”, con obras como Umbral, El Soplador de Estrellas, Sinapsis–Sinopsis 1 y 2 y La Compañía de Rodó Miguel.

También se presentará el ciclo “Sentí Santa Fe”, con artistas de primer nivel como Valentino Merlo, Baglietto–Vitale, Uriel Lozano, Bam Band, El Aclamado Amistad y Azul Saita.

En otro de los grandes momentos de la semana, el escenario recibirá a Jairo, Sergio Torres, Los Lirios, Tru La La, El Brujo Ezequiel y Sentite Banda, siempre acompañados por la Feria Nacional de Artesanos.

Semana 2: peñas, infancias y cuarteto

La segunda semana combinará propuestas con tarjetas en venta y eventos gratuitos. Se destacan “La Fiesta de la Abuela Carabajal” y “La Peña del Demi”, con las actuaciones de Roxana Carabajal, Demi Carabajal, Los Runas y músicos y bailarines invitados.

Además, se vivirá “La Gran Noche de las Infancias” con La Kermesse de las Culturas, espectáculos circenses y juegos.

También habrá noches especiales con entradas anticipadas, como ¡Mágica! con Club B, y el “Domingo de Tunga-Tunga (Parte 1)”, con Q’Lokura, Pega Band e Inocentes.

Semana 3: cine, emprendedores y grandes cierres

La última semana ofrecerá Cine Nacional al aire libre, el espacio “Emprende San Martín” con espectáculos de danza y música, y la feria de emprendedores del departamento.

El deporte también dirá presente con fútbol femenino, básquet 3×3 y fútbol tenis, en una jornada que tendrá como cierre a La Nueva Luna y Marcos Castelló “Kaniche”.

Finalmente, el “Domingo de Tunga-Tunga (Parte 2)” pondrá el broche de oro con LBC y La Euge Quevedo, Grupo Los Fantasmas y Los del Momento.

La Fiesta Nacional de las Culturas promete, una vez más, ser un punto de encuentro para celebrar la música, el teatro, la danza, el emprendedurismo y la identidad cultural, consolidando a Carlos Pellegrini como un referente cultural a nivel nacional.