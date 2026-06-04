Carlos Plenazzio: creatividad e inclusión al servicio de quienes más lo necesitan

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Carlos Plenazzio, quien recientemente realizó y donó una tricicleta especialmente adaptada para la Asociación Civil Un Espacio Para Todos, permitiendo que sus concurrentes continúen desarrollando con mayor comodidad y autonomía la venta de los productos elaborados en la panadería de la institución.

Durante la entrevista, Carlos contó cómo nació su pasión por crear y adaptar distintos elementos para personas con discapacidad. Con ingenio, experiencia y una gran vocación de servicio, trabaja en la modificación y construcción de bicicletas, triciclos, bancos, juegos y otros dispositivos que facilitan la movilidad, la recreación y la inclusión de quienes enfrentan distintas dificultades físicas.

La nueva tricicleta entregada a la institución representa mucho más que una herramienta de trabajo. Permitirá a los concurrentes seguir recorriendo la localidad para ofrecer sus productos, fortaleciendo su independencia, su participación en la comunidad y generando nuevas experiencias de aprendizaje y crecimiento personal.

Desde la Asociación Civil Un Espacio Para Todos agradecieron profundamente el gesto solidario de Carlos Plenazzio, destacando que acciones como esta generan oportunidades concretas y ayudan a construir una sociedad más inclusiva. Su trabajo demuestra cómo la creatividad, la empatía y el compromiso pueden transformarse en soluciones que mejoran la calidad de vida de muchas personas.