“Carne Cruda”: un libro nacido en pandemia que tendrá su primera presentación en María Juana

El libro “Carne Cruda”, escrito en coautoría entre unx escritorx de María Juana y la rafaelina Cielo, verá la luz gracias al programa provincial Espacio Santafesino, dependiente del Ministerio de Cultura, que apoya la producción de escritores santafesinos. La obra recopila cartas y poemas intercambiados por correo tradicional durante 2020 y 2021, en plena pandemia, donde se abordan temáticas vinculadas a las existencias disidentes en los pueblos del interior de la provincia, la construcción de la identidad cuir y, sobre todo, el desafío de encontrar y afirmar una voz propia al momento de escribir y de nombrarse.

La publicación no solo representa el debut literario de lxs autorxs, sino también el primer título de la editorial independiente “Maleficio Ediciones”, un proyecto colectivo que nació con el objetivo de brindar un espacio de publicación a personas del interior que tengan ganas de editar sus obras, sin necesidad de atravesar las barreras que suelen imponer las editoriales tradicionales. Todo el proceso de corrección, edición, maquetación y diseño fue realizado íntegramente por el grupo.

Con una enorme expectativa, lxs escritorxs ya preparan la presentación en María Juana como primera escala, para luego llevar el libro a Rafaela y empezar a participar en los circuitos de ferias literarias de la región.

Sobre lxs autorxs:



Cielo es ‌escritora, poeta, performer,‌ ‌comunicadora, y gestora de eventos. Oriunda del pueblo de Pilar, reside en Rafaela desde el 2012. Premiada con la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes 2021 y ganadora de una mención especial en el Concurso Literario 2022 del Fondo Editorial Municipal (Rafaela) con su obra “Reflejos” . Publicó “Presagios” (2022), libro autoeditado en coautoría con Victoria Lencina.

Sofía Protti (Sofía Pé) es diseñador independiente, poeta y artista visual. Activista de la auto publicación y la producción autogestiva, realizó variedad de talleres y fanzines virtuales de poesía y dibujos. A partir de la pandemia del 2020 ha participado de varios libros y colaborativos con artistas de todo el país. Actualmente reside en María Juana.