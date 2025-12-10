Carnicería Julilú presentó sus promociones especiales para Navidad y Año Nuevo

EntrevistasLocales

En la mañana de la radio entrevistamos a Leo Rodríguez, responsable de Carnicería Julilú, quien adelantó las promociones y propuestas especiales que el comercio ofrecerá de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, pensando en acompañar a las familias en las fiestas.

Durante la charla, Rodríguez destacó que Julilú ya se encuentra trabajando con cortes seleccionados y combos armados, ideales para las mesas festivas, con el objetivo de brindar calidad, buenos precios y practicidad a sus clientes. Las promociones incluyen opciones pensadas tanto para reuniones familiares como para encuentros numerosos, manteniendo el compromiso del comercio con productos frescos y atención personalizada.

Además, desde Carnicería Julilú invitaron a la comunidad a anticipar sus compras, aprovechar las ofertas vigentes y consultar por encargos especiales, remarcando que el compromiso es llegar a las fiestas con el mejor servicio y una amplia variedad de productos.

Una vez más, Julilú se posiciona como una referencia local para estas fechas tan especiales, acompañando a sus clientes con propuestas accesibles y la calidad de siempre para disfrutar de las celebraciones de fin de año.

Te puede interesar

  • PROMOCIONES ESSEN

    Vanesa Fino, representante de ollas Essen en María Juana contó en la mañana de Comunicándonos todos los beneficios de estos excelentes elementos de cocina, y…

  • Valmotors presentó promociones imperdibles para acceder a tu 0km

    https://www.youtube.com/watch?v=gcve9wyjWds En una reciente entrevista, Diego y César, representantes del concesionario oficial Fiat Valmotors, compartieron detalles sobre las promociones exclusivas que la firma está ofreciendo…

  • PARA CONCIENTIZAR

    Como cada año por el "Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas" familias de María Juana y zona se movilizan para concientizar acerca de esta enfermedad.…

  • PARA MOTIVAR

    {soundcloud}https://soundcloud.com/radiomariajuana/2013-07-17-patas-arriba-mauro{/soundcloud} Mauro Crivello vivió toda su infancia en María Juana. A los 18 años viajo a Córdoba para comenzar sus estudios universitarios y luego se…

  • FRESNOS PARA FORESTAR

    La Comuna de María Juana informa que se encuentran disponibles fresnos para la reforestación de frentes de vivienda, en forma gratuita. Pueden solicitarlos, de Lunes…