Carnicería Julilú presentó sus promociones especiales para Navidad y Año Nuevo

En la mañana de la radio entrevistamos a Leo Rodríguez, responsable de Carnicería Julilú, quien adelantó las promociones y propuestas especiales que el comercio ofrecerá de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, pensando en acompañar a las familias en las fiestas.

Durante la charla, Rodríguez destacó que Julilú ya se encuentra trabajando con cortes seleccionados y combos armados, ideales para las mesas festivas, con el objetivo de brindar calidad, buenos precios y practicidad a sus clientes. Las promociones incluyen opciones pensadas tanto para reuniones familiares como para encuentros numerosos, manteniendo el compromiso del comercio con productos frescos y atención personalizada.

Además, desde Carnicería Julilú invitaron a la comunidad a anticipar sus compras, aprovechar las ofertas vigentes y consultar por encargos especiales, remarcando que el compromiso es llegar a las fiestas con el mejor servicio y una amplia variedad de productos.

Una vez más, Julilú se posiciona como una referencia local para estas fechas tan especiales, acompañando a sus clientes con propuestas accesibles y la calidad de siempre para disfrutar de las celebraciones de fin de año.