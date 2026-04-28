Caso Cornalis: quedó firme la condena a perpetua y los imputados ya están detenidos

En la mañana del programa “Comunicándonos”, Patricia Suppo, esposa de Héctor Cornalis, se refirió a la reciente confirmación de la sentencia a prisión perpetua para los responsables del crimen de su esposo, ocurrido el 16 de abril de 2021. La resolución, que se consolidó tras la audiencia del viernes 24 de abril, puso punto final a un extenso proceso judicial que mantuvo en vilo a toda la región.

Tras la apelación presentada por los imputados, la Justicia ratificó las condenas: prisión perpetua para algunos de los acusados y penas de hasta 23 años para otros involucrados. Hasta el momento, varios de ellos se encontraban en libertad condicional a la espera de que la sentencia quedara firme. Sin embargo, luego del pedido del fiscal —basado en la gravedad de las penas— se logró que todos los condenados queden detenidos.

El caso de Héctor Cornalis conmocionó profundamente a María Juana y la zona. El trabajador, quien se desempeñaba como tesorero de una cooperativa láctea, fue interceptado y secuestrado mientras se dirigía a su lugar de trabajo en la zona rural entre María Juana y Colonia Eustolia. El hecho derivó en su muerte, generando un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia y de toda la comunidad.

A pesar de la firmeza de las condenas y la detención de los responsables, el proceso judicial aún no está completamente cerrado. El próximo 6 de mayo se llevará a cabo una nueva audiencia, en el marco de una apelación horizontal presentada por la defensa de los imputados, por lo que el caso continuará teniendo instancias judiciales en las próximas semanas.