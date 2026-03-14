Cecilia Avaro compartió en la radio sus experiencias de viaje por distintos países

En la mañana de la radio recibimos la visita de Cecilia Avaro, quien pasó por el estudio para contar las experiencias que ha vivido durante sus viajes por distintos países.

Durante la charla relató cómo surgió la posibilidad de recorrer el mundo, las culturas que conoció y las vivencias que fue sumando en cada destino. También compartió anécdotas y aprendizajes que le dejaron estos viajes, destacando el valor de conocer nuevas realidades y formas de vida.

La entrevista permitió conocer de primera mano la historia de una experiencia enriquecedora, marcada por el intercambio cultural, el descubrimiento de nuevos lugares y las enseñanzas que dejan los viajes alrededor del mundo.