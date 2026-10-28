CECLA María Juana participó del encuentro de formación “Red de Saberes”

La Extensión Áulica CECLA María Juana participó días pasados del encuentro “Red de Saberes”, una jornada que reunió a Centros de Capacitación Laboral y de Formación Profesional de las regiones III, VIII y IX con el objetivo de compartir experiencias, conocimientos y propuestas de trabajo.

La actividad estuvo centrada en el área de Gastronomía y contó con espacios de capacitación e intercambio entre docentes y directivos, promoviendo el aprendizaje colaborativo y la construcción conjunta de conocimientos.

En representación de la institución de María Juana estuvo presente la profesora Dulcina Gordillo, responsable del curso de Bocaditos Dulces y Salados que se dicta en la localidad. Durante el encuentro, compartió su experiencia en el ámbito de la formación gastronómica y participó de las instancias de intercambio con representantes de otras instituciones.

Este tipo de propuestas permite fortalecer los vínculos entre los centros de capacitación, compartir herramientas de enseñanza y generar nuevas oportunidades para enriquecer las prácticas educativas.

La participación de CECLA María Juana en “Red de Saberes” reafirma la importancia del trabajo conjunto y la formación profesional como herramientas para el desarrollo de conocimientos y la adquisición de nuevas habilidades.