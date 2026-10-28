El INTA exoneró a Virginia Aparicio: el temor a investigar los efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente

La exoneración de una científica que investigó la presencia de plaguicidas en personas y ambientes abrió un fuerte debate sobre la libertad de investigación en Argentina. Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma con más de dos décadas de trayectoria en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), fue desvinculada del organismo tras un sumario administrativo vinculado con su participación en un proyecto internacional sobre los efectos de los agroquímicos.

La decisión, oficializada mediante la Resolución 366 del INTA, generó cuestionamientos de sectores científicos y ambientalistas, que advierten sobre las consecuencias que puede tener una sanción de esta magnitud para quienes investigan cuestiones sensibles para el modelo de producción agropecuaria.

El caso plantea una pregunta que trasciende la situación laboral de una investigadora: ¿qué mensaje recibe la comunidad científica cuando una profesional que estudia la presencia de sustancias químicas en el ambiente y en el organismo humano termina expulsada de la institución en la que desarrolló su carrera?

Una investigación que puso el foco en los plaguicidas

Aparicio se desempeñaba en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y coordinó la participación argentina en SPRINT, un proyecto internacional financiado por la Unión Europea y coordinado desde la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. La iniciativa reunió a investigadores de 11 países europeos y a Argentina como único participante de fuera de Europa.

El estudio buscó conocer la presencia de residuos de plaguicidas en personas, animales y distintos componentes del ambiente, así como aportar información para comprender la exposición cotidiana a estas sustancias.

En Argentina participaron 73 voluntarios de localidades bonaerenses como Tres Arroyos, Necochea, Balcarce y Mar del Plata. Se recolectaron muestras biológicas y ambientales, además de analizar alimentos y otros indicadores de exposición.

Entre los resultados difundidos se informó la detección de múltiples plaguicidas en las muestras humanas. En las muestras de materia fecal analizadas en el marco del estudio argentino se reportó presencia de glifosato en todas ellas. También se detectaron mezclas de sustancias en sangre y orina, y residuos de distintos productos en muestras de polvo domiciliario, alimentos y pulseras utilizadas para medir la exposición ambiental.

Estos resultados requieren una lectura rigurosa: detectar una sustancia no demuestra, por sí solo, que haya provocado una enfermedad ni permite establecer automáticamente un riesgo sanitario concreto. Sin embargo, la presencia de múltiples compuestos constituye información relevante para continuar estudiando las vías de exposición, sus posibles efectos combinados y las condiciones en las que las personas entran en contacto con ellos.

Precisamente, el valor de una investigación científica consiste en producir evidencia, analizarla con métodos verificables y permitir que sus resultados sean discutidos públicamente.

¿Una sanción administrativa o un mensaje para toda la comunidad científica?

El INTA fundamentó la exoneración en presuntos incumplimientos administrativos vinculados con la gestión del proyecto, el manejo de información y la participación de un colaborador en determinadas tareas. La defensa de Aparicio rechaza las imputaciones y cuestiona tanto el procedimiento como la proporcionalidad de la sanción.

Según la cobertura periodística del caso, el organismo había retirado a Argentina del proyecto SPRINT en 2023 y el sumario contra la investigadora se inició en diciembre de ese año. Su defensa sostiene que la participación en la iniciativa había sido aprobada institucionalmente y que las acusaciones no justifican una medida de semejante gravedad.

Por eso, la controversia no se limita a las diferencias sobre procedimientos internos. La decisión también reaviva las preocupaciones sobre la posibilidad de que las investigaciones relacionadas con intereses económicos, ambientales y productivos queden condicionadas por presiones institucionales.

No está demostrado que la exoneración haya sido ordenada por empresas del sector agroquímico ni que exista una intervención corporativa directa en la decisión. Pero sí resulta legítimo examinar críticamente sus consecuencias y exigir transparencia sobre los fundamentos de una sanción que aparta de la administración pública a una investigadora con una extensa trayectoria.

Cuando una persona dedicada a investigar un tema controvertido es castigada con la máxima sanción laboral, el efecto puede ir más allá de su caso particular: otros profesionales podrían comenzar a preguntarse si vale la pena avanzar sobre asuntos que pueden generar conflictos con sectores poderosos.

El peligro de que el miedo termine reemplazando a la ciencia

La investigación sobre agroquímicos ocupa un lugar central en Argentina, un país cuya economía tiene una fuerte vinculación con la producción agrícola y el uso de productos fitosanitarios. Conocer su presencia en el agua, el suelo, los alimentos y el organismo humano resulta fundamental para discutir prácticas productivas, políticas ambientales y medidas de prevención.

En ese contexto, la posibilidad de investigar sin presiones es una condición indispensable para el desarrollo científico. Los resultados deben poder someterse a revisión, las metodologías deben ser transparentes y las eventuales irregularidades administrativas deben investigarse con garantías. Pero ninguna controversia debería resolverse mediante la intimidación ni utilizarse para desalentar preguntas científicas legítimas.

El caso Aparicio deja una preocupación de fondo: que el temor a perder el trabajo, la carrera o la posibilidad de continuar investigando termine promoviendo la autocensura. Si los investigadores evitan estudiar determinados temas por miedo a las consecuencias, la sociedad pierde información necesaria para tomar decisiones fundamentadas.

La transparencia exige, además, que las conclusiones científicas no se exageren ni se oculten. Ni la detección de residuos demuestra automáticamente un daño a la salud, ni la ausencia de un riesgo probado en un estudio puntual significa que no haya preguntas pendientes. La respuesta debe ser más investigación, mejores controles y acceso público a la evidencia.



Reacciones y reclamos por la exoneración

La decisión generó pronunciamientos de instituciones y organizaciones vinculadas con la ciencia y la educación. La Universidad Nacional de Río Negro expresó su preocupación y repudió la medida, al considerar que puede comprometer la libertad de investigación y favorecer la autocensura dentro del sistema científico. Universidad Nacional de Río Negro

También la organización agraria Bases Federadas reclamó que se revise la resolución y que se conozcan los resultados completos del estudio, con el argumento de que la producción agropecuaria necesita información independiente para evaluar las consecuencias ambientales y sanitarias de las tecnologías que utiliza. Los Agusti+1

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión fundamental para el país: la necesidad de proteger una ciencia pública capaz de investigar sin condicionamientos, incluso cuando sus preguntas o resultados generan tensiones con intereses económicos.

La exoneración de Aparicio no demuestra por sí misma que haya existido una operación de las grandes corporaciones para silenciarla. Sin embargo, la gravedad de la sanción, los antecedentes del conflicto y las objeciones planteadas por su defensa justifican exigir explicaciones claras, transparencia institucional y garantías para que otros investigadores puedan continuar trabajando sin temor a represalias.

Porque cuando investigar temas sensibles puede poner en riesgo una carrera profesional, el peligro no afecta solamente a quien recibe la sanción. También puede afectar el derecho de toda la sociedad a conocer, debatir y decidir sobre cuestiones que involucran su salud, el ambiente y el futuro del sistema productivo.

La ciencia necesita controles y rigor, pero también independencia. Y frente a las preguntas incómodas, la respuesta debería ser más evidencia, no menos investigación.