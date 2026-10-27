El Grupo de Pro Huerta Comunal inició un proyecto de huerta escolar en el Jardín N.º 34

El Grupo de Pro Huerta Comunal de María Juana puso en marcha el pasado miércoles 21 de octubre un proyecto de huerta escolar en el Jardín de Infantes N.º 34 “María Montessori”, con el objetivo de promover la educación ambiental y el aprendizaje a través del contacto directo con la naturaleza.

La iniciativa, desarrollada en conjunto con la institución educativa, busca acercar a los niños al mundo de la huerta orgánica, enseñándoles sobre el cuidado de la tierra, la producción de alimentos saludables y la importancia de respetar el medio ambiente.

A través de esta experiencia, los pequeños podrán involucrarse en las distintas etapas del proceso, desde la preparación del espacio y el cuidado de los cultivos hasta la cosecha. De esta manera, la propuesta también apunta a fomentar valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la participación compartida.

El proyecto forma parte de las acciones que buscan incorporar hábitos saludables y conciencia ambiental desde los primeros años de vida, utilizando la huerta como una herramienta educativa que permite aprender de manera práctica y vivencial.

Con esta iniciativa, la Comuna de María Juana continúa impulsando propuestas que vinculan educación, alimentación saludable y cuidado de la naturaleza, fortaleciendo el aprendizaje de los niños a través de experiencias cotidianas.