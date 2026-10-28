El Turismo del Centro Santafesino vuelve a María Juana tras la suspensión por lluvia

Foto: Prensa TCS | Luciano Criado

Luego de que la actividad prevista para el pasado fin de semana debiera suspenderse por las condiciones climáticas, el Turismo del Centro Santafesino disputará este sábado y domingo la octava fecha de la temporada en el Autódromo Atilio Serre de María Juana.

La competencia será la anteúltima cita del calendario y tendrá un papel clave en la definición de los campeonatos, con los pilotos buscando sumar puntos importantes de cara al cierre del año.

El circuito de María Juana volverá a recibir a representantes de la región en un fin de semana que promete velocidad, adrenalina y una intensa actividad en pista, cuando las distintas categorías ingresan en la etapa decisiva de la temporada.

La programación contará con las categorías Buggy Renault y Fórmula Santafesina, además de las divisiones del karting: Pre Escuela, Escuela, Junior, Varilleros, Livianos y Pesados.

Con una fecha más por delante después de esta presentación, cada resultado puede ser determinante para las aspiraciones de los competidores que buscan llegar con posibilidades a la última jornada del campeonato.

Además de las competencias, el público que se acerque al Autódromo Atilio Serre contará con servicio de buffet para disfrutar de todo el espectáculo del automovilismo regional.

De esta manera, María Juana se prepara para vivir un nuevo fin de semana a pura velocidad, con el Turismo del Centro Santafesino retomando su calendario luego de la suspensión por lluvia y con los campeonatos cada vez más cerca de su definición.