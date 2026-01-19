CEIT abrió las inscripciones para las capacitaciones de verano 2025

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Eduardo Barbato, Coordinador General del Centro de Estudios Informáticos y Tecnológicos (CEIT), quien brindó detalles sobre la apertura de inscripciones para las capacitaciones de verano CEIT 2025, una amplia propuesta formativa orientada a la inserción laboral, el desarrollo profesional y la capacitación continua.

Estas capacitaciones cuentan con el auspicio de la Casa de la Producción y Punto Digital, y abarcan diversas áreas de formación. Entre los cursos disponibles se encuentran: Administración de Pymes, Diseño Gráfico, Marketing Digital, Programación, Reparación de Celulares I y II, Desarrollo Cognitivo para personas mayores, Asistente Terapéutico, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Gerontología, Preceptor, Psicología Social, Auxiliar de Farmacia y Auxiliar Maternal.

Desde la institución informaron que las capacitaciones tienen una duración de cuatro meses, con cursado una vez por semana, modalidad de enseñanza personalizada y certificaciones con validez nacional. Además, remarcaron que las vacantes son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden acercarse a la Casa de la Producción, ubicada en Emilio Senor 302, comunicarse al teléfono 3492 470222 de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o vía WhatsApp al 3492 243871.