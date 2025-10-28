Celebración y reflexión en la Biblioteca Popular de María Juana en el Mes del Adulto Mayor

En la mañana de la radio charlamos con Raúl Mondino, integrante de la Biblioteca Popular de María Juana, quien nos contó sobre la emotiva visita de los adultos mayores a la institución.

En el marco del Mes del Adulto Mayor, se están realizando recorridos por distintas instituciones del pueblo con el objetivo de llevar un mensaje de respeto, reconocimiento y promoción de una vejez digna y activa . En esta oportunidad, la actividad se desarrolló en la Biblioteca Popular, que además celebró un nuevo aniversario de su comisión de trabajo.

Durante la jornada, los visitantes compartieron momentos de diálogo, experiencias e intercambio de saberes, fortaleciendo los lazos entre generaciones y reafirmando el rol de la biblioteca como un espacio de encuentro, aprendizaje y contención comunitaria.

Desde la institución destacaron la importancia de seguir promoviendo actividades que integren a los adultos mayores, fomentando la participación, la educación y la cultura como pilares fundamentales de una sociedad más inclusiva y solidaria